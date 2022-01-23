Захарова предупредила о подготовке Западом вбросов по ситуации на Украине

Западные страны готовят крупные провокации и вбросы, касающиеся ситуации на Украине. Об этом предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание и общественное мнение», — сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она добавила, что Западу и НАТО крайне важно создать правильное информационное поле. Без такой подготовки они не смогут действовать.

«Для этого осуществлена целая череда таких информационных вбросов — это дезинформация, фейки и манипуляция через СМИ», — уточнила официальный представитель министерства.

По словам Захаровой, Россия не исключает проведения не только информационных манипуляций, но и военных провокаций.

Западные страны в последнее время стали все чаще заявлять о возможном военном вторжении России на Украину. На этом фоне в США призывают ужесточить антироссийские санкции. Российская сторона неоднократно говорила, что ни о каком вторжении речи не идет.