Захарова назвала Украину полем для экспериментов Запада

Запад использует Украину в качестве инструмента для продвижения своих интересов и поля для проведения экспериментов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на какие-то процессы, обвинения нас бесконечные», — сказала Захарова в интервью газете «Известия».

Она добавила, что такие действия дают странам Запада возможность поддерживать санкционный огонь, что-то постоянно туда подкидывая. По словам Захаровой, в такой ситуации не важно отсутствие доказательств «российской агрессии».

«Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ — многонациональный, между прочим», — подчеркнула официальный представитель министерства.

Ранее Захарова предупреждала, что страны Запада готовят крупные провокации и вбросы, касающиеся ситуации на Украине. Для этого сейчас проводят работу по формированию правильного информационного поля.