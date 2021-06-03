Байден забыл, сколько месяцев прошло с января

Американский президент Джо Байден в своем выступлении, посвященном борьбе с ковидом в США, перепутал число месяцев, прошедших с начала года. Об этом сообщило РИА «Новости».

«С 20 января, то есть примерно за 15 месяцев, среднее число заражений в сутки снизилось с 184 тысяч до 19 тысяч», — произнес Байден в своей речи.

На сайте Белого дома стенограмма выступления вышла с исправлением. В ней число «15» зачеркнули, указав рядом в квадратных скобках правильный вариант: «пять».

В апреле Байден в своем выступлении перед конгрессом не смог с первого раза произнести слово «эскалация», когда говорил об отношениях США с Россией. Это получилось у него только с третьей попытки. В том же месяце хозяин Белого дома в другой своей речи неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина, которого назвал «Клутиным», но сразу исправился. А еще перепутал слово «эскалация» с «вакцинацией».

Ранее пользователей рассмешили «грозные» высказывания Байдена в адрес России и Китая, от которых он потребовал соблюдать права человека.