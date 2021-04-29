Байден в речи о России с третьего раза выговорил слово «эскалация»

У президента США Джо Байдена во время своего первого выступления перед конгрессом вновь возникли проблемы с произношением. Он не смог с первого раза выговорить слово «эскалация», когда говорил о России.

На речевые проблемы обратило агентство Ura.ru.

«США не стремятся к эскалации с Россией, но обещают „последствия“ за вмешательство и кибератаки», — заявил Байден.

Однако слово «эскалация» он смог выговорить лишь с третьего раза, перед этим извинившись перед слушателями.

Джо Байден за время своего недолгого правления прославился своими оговорками и не корректными заявлениями. Проблемы со словом «эскалация» у него возникают не впервые. Во время прошлой речи, где лидер Белого дома говорил о России, он также совершил огорку, сказав сначала «вакцинация». В этом же обращении Байден не сразу справился с фамилией «Путин», назвав российского президента сначала «Клутин».