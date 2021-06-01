Пользователей рассмешило «грозное» предупреждение Байдена Путину

Зрители республиканского телеканала Fox News не поверили в серьезность заявлений президента США Джо Байдена, требующего соблюдения прав человека от России и Китая. Некоторые оставили язвительные комментарии на сайте канала.

Байден ранее сообщил о двухчасовом телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого американский лидер дал понять, «что мы ничего не можем сделать, кроме как выступать в защиту прав человека во всем мире, потому что мы такие».

«Через пару недель я встречусь с президентом [России Владимиром] Путиным в Женеве, чтобы прояснить, что мы не будем стоять в стороне и позволять ему злоупотреблять этими правами», — добавил Байден, выступая по случаю Дня памяти американских военных.

Пользователи сайта встретили высказывания Байдена скептически.

«Байден только что снял санкции против строительства газопровода, который будет приносить России по несколько миллиардов долларов в год и сделает Западную Европу зависимой от них в плане поставок энергоресурсов. Да, Байден уверен, что поступил с ними жестко», — написал Wishing21.

«Байденом руководят Си и Путин. Президент Трамп знал это и говорил американцам», — уверен trumpwontwice.

«Байдену лучше начать осторожно обходить Китай и Россию, иначе они начнут требовать назад часть своих денег, которые выплатили Байдену, с процентами», — развивает конспирологию MisterModest.

«Наверно, эти разговоры о Китае и России должны заставить меня считать, что Байден — крутой парень. Но это не сработало. И это не сработает с Китаем и Россией», — написал Think11.

«Эй, Джо, держу пари, Китай и Россия в самом деле трясутся от страха», — отметил wantsome.