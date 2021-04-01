Байден вновь споткнулся на трапе самолета. Видео

Американский президент Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию. Он опять споткнулся, поднимаясь на борт самолета. Видео этого случая опубликовала газета The Hill.

На кадрах видно, как глава Белого дома поднимается по трапу. Он сам держит раскрытый зонтик и дорожную сумку. В какой-то момент демократ споткнулся на одной из ступенек. Вероятно, они были мокрые от дождя. Однако Байден удержался на ногах и дошел на входа в самолет.

В середине марта президент США несколько раз упал, поднимаясь в самолет. Этот момент попал на видео, ролик стал вирусным и породил множество мемов. СМИ многократно поднимали тему здоровья Джо Байдена. Он сам не раз давал для этого повод.

Например, недавно, во время очередного выступления, американский лидер забыл свою маску на пюпитре. Ему пришлось возвращаться из-за кулис, чтобы забрать вещь. Также он не раз заговаривался или забывал имена или то, что хотел сказать.

Часть американцев считает, что 78-летний Джо Байден может досрочно уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Если это произойдет, то страну возглавит вице-президент Камала Харрис.