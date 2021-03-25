Байден забыл маску и вернулся за ней

Американский президент Джо Байден после выступления с речью о равных правах в оплате труда покинул мероприятие, но забыл свою маску. Однако вскоре лидер США вернулся и забрал ее. Об очередном конфузе с Байденом сообщило РИА «Новости».

Выступив перед собравшимися, Байден закончил свою речь и удалился за кулисы. Но после этого президент США «вышел на бис». Он вернулся на трибуну, забрал свою маску, оставленную на пюпитре, и надел ее. Воспользовавшись моментом, Байден решил перекинуться парой фраз с журналистами.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее вновь обрушился с критикой на американские СМИ. Причиной стало недовольство Трампа в связи с тем, что в главные массмедиа практически не упоминали о падении Байдена на трапе самолета. Демократ ранее три раза споткнулся, когда поднимался на борт № 1. Трамп констатировал, что свободы прессы больше нет.

Пользователи соцсетей в США ранее предрекли досрочную отставку Байдена. Американцы считают, что нынешний хозяин Белого дома по состоянию здоровья вынужден будет уступить кресло в Овальном кабинете вице-президенту Камале Харрис. Об этом сообщало Ura.ru.