Мир 21 февраля 2023, 02:42 Байден в Польше обсудит «сдерживание» России Белый дом: Байден в Варшаве произнесет речь с «посланием» российскому народу и Путину РИА «Новости»

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После краткого визита в Киев президент США Джо Байден начинает официальную программу в Польше, цель которой — «послать сигнал» российскому президенту Владимиру Путину. Анонс выступления Байдена сделал представитель Белого дома Джон Кирби.

Во вторник американский президент планирует встретиться со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Также глава США произнесет речь, в которой обратиться к российскому народу и президенту Путину.

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«В речи президента вы услышите послания, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, у наших союзников и партнеров, а также у польского народа, который столь многое сделал и продолжает делать для Украины. Я подозреваю, что вы услышите, как он пошлет сигнал господину Путину, а также российскому народу», — анонсировал речь Байдена представитель Белого дома.

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Приезд Байдена в Киев держали в секрете из соображений безопасности. Агентство The Associated Press со ссылкой на Белый дом заявило, что США уведомили Россию о готовящемся визите президента на Украину незадолго до поездки. О визите в украинскую столицу знали всего несколько человек из близкого окружения Байдена.