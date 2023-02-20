Мир 20 февраля 2023, 16:47 Всего несколько человек знали о визите Байдена на Украину — Assoсiated Press Assoсiated Press: о визите президента Байдена на Украину знало его близкое окружение

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Только небольшая группа помощников американского президента Джо Байдена знала о его рабочей поездке в Киев. Об этом написало агентство Assoсiated Press.

По данным агентства, в поездку с Байденом отправились лишь несколько старших помощников, а также двое журналистов. Такие меры были приняты для обеспечения секретности и безопасности.

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Известно, что глава Белого дома вылетел с военной базы Эндрюс, которая находится под Вашингтоном, примерно в 04:15 в воскресенье (в 12:15 по московскому времени). Потом он побывал на авиабазе Рамштайн в Германии, а уже после этого направился в Киев, где 20 февраля встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Агентство отметило, что американские власти уведомили Россию о готовящемся визите Байдена во избежание нарастания конфликта. Байден пробыл в Киеве всего несколько часов. Белый дом уже сообщил, что президент завершил свою рабочую поездку на Украину.