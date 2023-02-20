Мир 20 февраля 2023, 15:45 США предупредили Россию о визите Байдена на Украину во избежание конфликта Associated Press: США предупредили Россию о визите президента Байдена на Украину Сайт президента Украины

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Соединенные Штаты уведомили Россию о готовящемся визите президента Джо Байдена на Украину незадолго до поездки. Это было сделано во избежание конфликтных ситуаций, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Агентство уточнило, что прошла «обычная коммуникация с россиянами для исключения конфликтных ситуаций». Стороны таким образом постарались избежать обострения обстановки, которая могла закончиться конфликтом ядерных держав.

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Джо Байден прибыл в Киев 20 февраля. Там он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты будут оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

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Американский президент пробыл в украинской столице несколько часов, на этом его визит на Украину завершился. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Белый дом.