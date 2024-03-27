27 марта 2024, 04:31
Байден снова публично оскорбил Путина
Байден назвал Путина «мясником» на выступлении в Северной Каролине
Президент США Джо Байден снова позволил себе оскорбительное высказывание в адрес своего российского коллеги Владимира Путина. Грубые слова он использовал, пытаясь убедить американцев в необходимости повысить налоги для богатых. Полученные средства, не скрывал президент, Америка отдаст Украине. Слова Байдена привел ТАСС.
Во время выступления в штате Северная Каролина Байден рассуждал о возможности повысить налоги для миллиардеров в США.
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«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — заключил Байден.
Он не в первый раз позволяет себе хамские высказывания в отношении российского президента. В марте он назвал Путина «бандитом», а в феврале «сумасшедшим». Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что резкие высказывания Байдена связаны с нехваткой доступных лекарств в Америке. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал их позором для США.
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