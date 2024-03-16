16 марта 2024, 02:45
«Нехватка лекарств». Захарова объяснила оскорбления Байдена в адрес Путина
Захарова: Байден оскорбил Путина из-за нехватки лекарств в Белом доме
Президент США Джо Байден грубо высказывается в адрес российского лидера Владимира Путина из-за нехватки лекарств в Белом доме. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям».
«Очевидна нехватка в Белом доме российских лекарств, за которыми Байден предлагал всем ехать в Москву. Подкинем», — пообещала Захарова.
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В пятницу, 15 марта, американский президент назвал Владимира Путина «бандитом» во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика.
«И я призываю каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — заявил Байден.
Ранее он посоветовал американцам посетить Москву для покупки дешевых лекарств. Американский президент отметил, что Канаде, Германии, России и других странах медицинские препараты значительно дешевле, чем в США.
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