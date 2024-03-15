Мир 15 марта 2024, 23:04 Байден вновь публично оскорбил Путина Байден назвал Путина «бандитом» РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден в качестве аргумента для согласования конгрессом запроса о новой помощи Украине привел оскорбления в адрес российского лидера Владимира Путина. Это произошло во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика, которое транслировали на сайте Белого дома.

«Я думаю, что большинство членов конгресса готовы исполнить свою часть. И я призываю каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — сказал Байден.

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Американский президент не первый раз делает выпады в сторону российских властей и не только. На прошлой неделе он вплел в свою речь слова про диктатуру российского коллеги Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана.

До этого Байден также раскритиковал Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном».