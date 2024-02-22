Важное 22 февраля 2024, 11:16 Песков назвал позорными и стыдными слова Байдена о Путине Песков: хамские заявления Байдена вряд ли способны уязвить Путина Michael Reynolds — Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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Хамские заявления президента США Джо Байдена вряд ли способны уязвить российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом зарубины. Видео корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

«Подобные хамские заявления из уст главы США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства. Тем более президента Путина. Но это является огромным позором [для США]», — сказал официальный представитель Кремля.

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Он назвал стыдным то, что президент Соединенных Штатов позволяет себе использовать подобные высказывания. По его словам, Байден в угоду внутриполитическим интересам пытается демонстрировать поведение в стиле голивудского ковбоя. Но у него плохо получается.

Песков призвал помощников Байдена найти хоть одно оскорбительное высказывание Путина в его адрес.

Американский лидер публично оскорбил президента России. Байден назвал Путина «сукиным сыном», а также обвинил главу государства в ядерном шантаже.