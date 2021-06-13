Байден с Путиным в оценке отношений России и США

Лидер США Джо Байден согласился с оценкой, которую дал отношениям Россией и США президент РФ Владимир Путин. Об этом Байден заявил на пресс-конференции после саммита G7.

«Я думаю, он прав, что они (отношения — прим. ред.) находятся на низкой точке», — сказал президент США. Его слова процитировало РИА «Новости».

Свою оценку российско-американским отношениям Путин дал в интервью американскому телеканалу NBC. По его мнению, за последние годы они достигли низшей точки. Помимо этого, президент заявил, что его не беспокоят резкие заявления Байдена, потому что он уже привык к подобным выпадам. Путин пояснил, что политики на международной арене друг другу «не жених и невеста», а партнеры и соперники.

О том, что Путин едет на саммит в Женеву из-за «плохих отношений» России и США, заявил и представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что в Швейцарию российский лидер прилетит в день переговоров. После встреч в узком и расширенном составе общей пресс-конференции лидеров двух стран не будет. От ее проведения отказалась администрация Байдена.