«Не клянемся в вечной любви и дружбе»: Путин объяснил работу с партнерами из других стран

Президент России Владимир Путин заявил, что привык к выпадам в свой адрес. По его словам, политики на международной арене друг другу «не жених и невеста», а партнеры и соперники.

«Мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом», — сказал он в интервью телеканалу NBC.

Говоря о скандальном заявлении президента США Джо Байдена в свой адрес, Путин заметил, что «таких обвинений слышал десятки».

«Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон, по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это ничего не удивляет», — подчеркнул президент РФ.

Полная версия интервью будет показана NBC 14 июня. А 16 июня состоится встреча президента РФ и американского лидера в Женеве. Путин прилетит в Швейцарию прямо в день саммита.

Сначала переговоры пройдут с глазу на глаз, а потом продолжатся с участием членов делегаций двух стран. Помимо этого, у Путина запланирована встреча с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, сообщал RT.