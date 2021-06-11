Песков назвал причину поездки Путина на саммит в Женеву

Президент Владимир Путин едет на российско-американский саммит Женеву из-за состояния отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин прибудет в Женеву, потому что проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией, сообщило РИА «Новости».

Ранее Песков заявил, что президент РФ прилетит в Швейцарию в день переговоров с президентом США Джо Байденом 16 июня. Встреча лидеров двух стран пройдет на вилле Ла Гранж.

Сначала Путин и Байден пообщаются наедине, а потом переговоры будут продолжены с участием членов делегаций России и США. После этого Путин и Байден проведут общую пресс-конференцию.

Президент Швейцарии Ги Пармелан сегодня заявил, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита, сообщил RT.

Уже сейчас в Женеве усилены меры безопасности. С 14 июня в городе будут находиться 900 полицейских, в аэропорту разместят военный батальон.

Ранее американский телеканал NBC анонсировал первое за три года интервью с президентом РФ. Беседа будет записана до саммита в Женеве. Планируется, что интервью покажут 14 июня.