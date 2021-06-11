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    11 июня 2021, 18:39

    Песков назвал причину поездки Путина на саммит в Женеву

    Ольга Назаркина

    Президент Владимир Путин едет на российско-американский саммит Женеву из-за состояния отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков назвал причину поездки Путина на саммит в Женеву

    По словам Пескова, Путин прибудет в Женеву, потому что проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией, сообщило РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что президент РФ прилетит в Швейцарию в день переговоров с президентом США Джо Байденом 16 июня. Встреча лидеров двух стран пройдет на вилле Ла Гранж.

    Сначала Путин и Байден пообщаются наедине, а потом переговоры будут продолжены с участием членов делегаций России и США. После этого Путин и Байден проведут общую пресс-конференцию.

    Президент Швейцарии Ги Пармелан сегодня заявил, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита, сообщил RT.

    Уже сейчас в Женеве усилены меры безопасности. С 14 июня в городе будут находиться 900 полицейских, в аэропорту разместят военный батальон.

    Ранее американский телеканал NBC анонсировал первое за три года интервью с президентом РФ. Беседа будет записана до саммита в Женеве. Планируется, что интервью покажут 14 июня.