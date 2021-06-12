Ответы Путина на острые вопросы американского журналиста назвали естественными

Ответы Владимира Путина на вопросы журналиста телеканала NBC были ожидаемыми. Как и вопросы американца к президенту. По словам политолога Малека Дудакова, никакой сенсации не произошло.

«Там нет ничего необычного или нетипичного. В принципе, так и ожидалось, что вопросы будут, во-первых, довольно острые, а во-вторых, того уровня, который они показали. И, соответственно, ответы Владимира Путина тоже вполне ожидаемы. Я думаю, не произошло никакой сенсации. Я думаю, была проведена подготовка к таким вопросам — и ответ на них был дан тоже вполне естественный», — сказал «360» политолог Малек Дудаков.

Он отметил, что пока вышла только урезанная версия интервью, поэтому, возможно, в полной будет что-то более интересное. Также Дудаков напомнил, что это не первое интервью NBC: три года назад с Путиным беседовала Меган Келли, которая уже не работает на канале. Эксперт отметил, что это, скорее всего, пиар предстоящего саммита.

«После переговоров они (Путин и его американский коллега Джо Байден — прим. ред.) не планируют проведение пресс-конференции. Я сомневаюсь, что она пройдет. Только если удастся чего-то хорошего добиться. Но я сомневаюсь, что это случится», — заключил Дудаков.

Ранее появились фрагменты интервью. В нем Путин заявил, что привык к выпадам в свой адрес. По его словам, политики на международной арене друг другу «не жених и невеста», а партнеры и соперники.

«Мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом», — сказал он в интервью телеканалу NBC.