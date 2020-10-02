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    02 октября 2020, 17:47

    Помощники Трампа рассказали о его заражении

    Дарья Морозова

    Близкие помощники президента США Дональда Трампа рассказали о том, как он и его супруга заразились коронавирусом. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Bloomberg.

    Чета Трампов решила сдать тест после того, как стало известно о заражении советницы Хоуп Хикс. Помощники главы Америки уточнили, что на самом деле президент чувствовал себя не очень хорошо еще в среду во время дебатов с его соперником Джо Байденом. В тот раз он все списал на переутомление.

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