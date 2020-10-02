Помощники Трампа рассказали о его заражении

Чета Трампов решила сдать тест после того, как стало известно о заражении советницы Хоуп Хикс. Помощники главы Америки уточнили, что на самом деле президент чувствовал себя не очень хорошо еще в среду во время дебатов с его соперником Джо Байденом. В тот раз он все списал на переутомление.