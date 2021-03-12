Байден провозгласил 4 июля днем независимости от коронавируса

Президент США Джо Байден заявил, что американцы 4 июля будут праздновать наряду с Днем независимости еще и «день независимости от коронавируса». Об этом он заявил во время своего выступления в Белом доме.

Байден выступил с обращением к американцам по случаю годовщины введения локдауна в Соединенных Штатах. Американский лидер призвал сограждан носить маски и делать прививки. Президент заявил, что нужно приложить усилия, чтобы после карантина американцы собрались вместе и могли отпраздновать День независимости в кругу любимых.

Президент США отметил, что до окончательной победы над COVID-19 еще далеко и ослаблять бдительность пока рано, учитывая, что в мире распространяются новые штаммы коронавируса.

Байден ранее заявил, что на борьбу с пандемией власти США выделят 400 миллиардов долларов, и еще около триллиона потратят на поддержку населения.

Публицист и эрудит Анатолий Вассерман ранее предположил, что у Байдена «проблемы с головой». По его мнению, американский президент может страдать от болезни Альцгеймера.

США остаются на первом месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом. В стране инфекцию обнаружили уже более чем у 30 миллионов жителей, умерли более 530 тысяч человек.