Вассерман: Байден заболел болезнью Альцгеймера

Президент США Джо Байден может страдать от болезни Альцгеймера. Предположение сделал журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, сообщило РИА ФАН.

«То, что у Джо Байдена проблемы с головой, было известно еще задолго до того, как за него были вброшены многие миллионы голосов. Собственно, заниматься подтасовкой понадобилось, потому что часть американцев, пребывающая в здравом уме и твердой памяти, вряд ли рискнула бы проголосовать за такое», — заявил он.

По словам публициста, определить проблему сложно. По многим признакам напоминает болезнь Альцгеймера, проявляющуюся у многих в пожилом возрасте. Бывший президент США Рональд Рейган заболел этим недугом уже после того, как оставил пост. Причем он обратился к гражданам с «довольно трогательным и печальным сообщением». Однако Байдену уже поздно записывать такое обращение, посчитал Вассерман.

Он также спрогнозировал, к каким последствиям приведет ситуация, в которую попал президент США.

«Сейчас мы будем проверять популярное среди сторонников Соединенных Государств Америки утверждение, что там государственный механизм так хорошо отлажен, что ничего не зависит от того, кто на первом месте в Белом доме», — подытожил политический консультант.

Ранее американский журналист Шон Хэннити заявил, что работники Белого дома скрывают от людей серьезные проблемы со здоровьем главы государства.