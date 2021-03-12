Байден выделит на стимулирование экономики $1,9 трлн

Примерно 1,9 триллионов долларов будет выделено американским правительством на стимулирование экономики. Из них около 400 миллиардов направят непосредственно на борьбу с пандемией ковида и около триллиона — на помощь населению. Остальное пойдет на стимулирование экономики.

Указ, получивший название «Американского плана спасения», подписал президент США Джозеф Байден. Конгресс уже одобрил этот пакет мер, пишет Reuters. По словам главы администрации Белого дома Рона Клейна, план должен был быть подписан 12 марта, но законодатели решили ускорить процесс. Документ основан на предложенной Байденом программе преодоления экономических последствий пандемии. В рамках программы американцы получат единовременную выплату в размере 1,4 тысячи долларов.

Одобрение его Конгрессом в США называют самой заметной победой президента за первые месяцы правления.

Ранее Байден пообещал, что в рамках нового плана по спасению экономики 85% домохозяйств получат чеки.