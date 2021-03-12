Россияне, уже переболевшие распространенными в стране вариантами коронавируса и вакцинированные от него граждане уже не заразятся британским штаммом. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, специалисты видят реакцию нейтрализации.

Она пояснила ТАСС, что имеющиеся в их крови антитела нейтрализуют как обычный штамм, так и британский, и остальные штаммы. При этом Попова подчеркнула, что ее ведомство более тщательно проверяет тех, кто контактировал с заразившимися мутациями коронавируса. Находок новых штаммов пока очень мало, в основном, они завозные.

«И для того, чтобы не допустить распространение новых вариантов штаммов, которые <…> сейчас изучают, и мы изучаем, мы берем количество контактных очень широко, мы блокируем очаг шире, чем если бы мы говорили о нашем референс-штамме», — сказала она.

Анна Попова напомнила, что в России до сих пор является обязательным ношение масок в общественных местах и при скоплении более 50 человек. Во всех остальных случаях, масочный режим не обязателен.

По мнению главы Роспотребнадзора, несмотря на спад заболеваемости, отказываться от масочного режима нельзя. Эпидемические риски все еще существуют.