06 января 2024, 03:45
Байден проговорился и возмутил республиканцев
Байден возмутил республиканцев заявлением об Овальном кабинете
Президент США Джо Байден во время выступления в штате Пенсильвания оговорился или проговорился, назвав Овальный кабинет в Белом доме «своим». Это заявление возмутил республиканцев. Видео высказыванием президента опубликовал Национальный комитет Республиканской партии США в соцсети Х.
«Пока Америка подвергалась атакам изнутри, [бывший президент США] Дональд Трамп смотрел на это по телевизору в маленькой семейной столовой в моем Овальном… в Овальном кабинете», — заявил Байден.
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В комментариях к видео пользователи напомнили президенту США, что Овальный кабинет принадлежит американскому народу.
Байдена раскритиковал бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер, указав, что президент пытается посадить своего политического оппонента в тюрьму, «как в банановой республике третьего мира».
Президент Байден часто делает оговорки и путается в публичных речах. Поздравляя евреев с Ханукой он неожиданно сказал, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября. В начале декабря он назвал премию «Эмми» словом enemy (враг). А в июле заявил, что Россия должна прекратить «атаки на российские территории».
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