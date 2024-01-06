Мир 06 января 2024, 03:45 Байден проговорился и возмутил республиканцев Байден возмутил республиканцев заявлением об Овальном кабинете РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден во время выступления в штате Пенсильвания оговорился или проговорился, назвав Овальный кабинет в Белом доме «своим». Это заявление возмутил республиканцев. Видео высказыванием президента опубликовал Национальный комитет Республиканской партии США в соцсети Х.

«Пока Америка подвергалась атакам изнутри, [бывший президент США] Дональд Трамп смотрел на это по телевизору в маленькой семейной столовой в моем Овальном… в Овальном кабинете», — заявил Байден.

Реклама

В комментариях к видео пользователи напомнили президенту США, что Овальный кабинет принадлежит американскому народу.

Байдена раскритиковал бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер, указав, что президент пытается посадить своего политического оппонента в тюрьму, «как в банановой республике третьего мира».

Президент Байден часто делает оговорки и путается в публичных речах. Поздравляя евреев с Ханукой он неожиданно сказал, что его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября. В начале декабря он назвал премию «Эмми» словом enemy (враг). А в июле заявил, что Россия должна прекратить «атаки на российские территории».