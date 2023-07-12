Мир 12 июля 2023, 22:49 Байден снова оговорился, перепутав Россию с Украиной Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден в очередной раз оконфузился. Выступая на саммите НАТО в Вильнюсе, он оговорился, заявив, что для прекращения украинского кризиса Россия должна перестать атаковать свои же территории.

«Россия могла бы закончить все это завтра же, если бы вывела свои войска с Украины, признала национальные границы и прекратила эти атаки на российскую территорию», — сказал он.

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Правда, после этого Байден понял, что в его словах отсутствует логика и исправился, сказав, что имел ввиду атаки на Украину со стороны России.

Президент США регулярно попадает в неловкие ситуации — теряется на сцене, падает, делает оговорки. Даже с момента его прилета в Литву эта оплошность — не первая. Прибыв в Вильнюс, он сразу же потерялся в аэропорту. Сориентироваться в пространстве ему помог литовский лидер Гитанаса Науседа.