Мир 12 декабря 2023, 04:47 Байден заявил, что его отец пережил недавнюю атаку ХАМАС Байден рассказал, как его отец пережил атаку ХАМАС на Израиль 7 октября РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден снова оконфузился, выступая в Белом доме. Поздравляя евреев с Ханукой, он рассказал, как его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября. Слова президента США привело РИА «Новости».

«После 7 октября мой отец… Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома», — сказал Байден.

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Политик рассказывал историю о другом человеке, который потерял сына в тот день, однако в какой-то момент стал называть его «мой отец».

Оговорки 81–летний лидер США делает регулярно. Ранее во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо он назвал коллегу своим именем — Джо. Зачастую причиной подобных промахов становилось неверное чтение с телесуфлера. Однажды он и вовсе отказался прочитать слово, заявив, что не сможет правильно произнести его.