05 декабря 2023, 03:28
Новая оговорка Байдена сделала его звездой мемов
Newsweek: очередная оговорка Байдена вызвала волну шуток в Сети
Президент США Джо Байден снова попал в нелепую ситуацию. Он оговорился во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру в Вашингтоне. Слова американского лидера вызвали волну шуток и мемов, написало издание Newsweek.
На церемонии Байден поздравил одну из лауреатов — рэпера Куин Латифу.
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«Она получила „Золотой глобус“ и Прайм-тайм премию „Враг“», — заявил американский президент, спутав название премии «Эмми» со словом enemy (враг).
Впрочем, Байден заметил свою ошибку и в ответ на смех публики самоиронично добавил: «Это же я!»
Журналисты собрали самые интересные комментарии пользователей после оговорки президента.
«Байден теперь готов стать ведущим вашего следующего мероприятия», — пошутил один из них.
«Поговорим об оговорке по Фрейду», — предложил другой.
«Лучше, чем сказать „клизма“, что звучит по-английски еnema», — сыронизировал пользователь.
В июле Байден заявил, что Россия должна прекратить «атаки на российские территории». Так, комментируя конфликт на Украине, американский президент просто запутался в названиях двух стран.
США
Джо Байден
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