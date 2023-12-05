Мир 05 декабря 2023, 03:28 Новая оговорка Байдена сделала его звездой мемов Newsweek: очередная оговорка Байдена вызвала волну шуток в Сети РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден снова попал в нелепую ситуацию. Он оговорился во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру в Вашингтоне. Слова американского лидера вызвали волну шуток и мемов, написало издание Newsweek.

На церемонии Байден поздравил одну из лауреатов — рэпера Куин Латифу.

Реклама

«Она получила „Золотой глобус“ и Прайм-тайм премию „Враг“», — заявил американский президент, спутав название премии «Эмми» со словом enemy (враг).

Впрочем, Байден заметил свою ошибку и в ответ на смех публики самоиронично добавил: «Это же я!»

Журналисты собрали самые интересные комментарии пользователей после оговорки президента.

«Байден теперь готов стать ведущим вашего следующего мероприятия», — пошутил один из них.

«Поговорим об оговорке по Фрейду», — предложил другой.

«Лучше, чем сказать „клизма“, что звучит по-английски еnema», — сыронизировал пользователь.

В июле Байден заявил, что Россия должна прекратить «атаки на российские территории». Так, комментируя конфликт на Украине, американский президент просто запутался в названиях двух стран.