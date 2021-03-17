Байден признал, что считает Путина «убийцей»

У президента США Джо Байдена спросили, считает ли он Владимира Путина убийцей. Американский лидер утвердительно ответил на этот вопрос.

В беседе с ведущим американский лидер заявил, что «знает» Владимира Путина, а российский президент, а свою очередь, «знает его».

«Я знаю вас, вы знаете меня. Если окажется, что это (вмешательство в выборы — прим. ред.) имело место, то будьте готовы [к последствиям]», — вспомнил Байден январский телефонный разговор с российским лидером в интервью телеканалу ABC.

Глава Соединенных Штатов добавил, что Путин заплатит за якобы вмешательство России в президентские выборы в Штатах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал слова Байдена истерикой от бессилия и добавил, что глава Белого дома оскорбил россиян.

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну!» — написал Володин в своем Telegram-канале.

Накануне в Штатах рассекретили доклад разведки, в котором говорится что Россия якобы пыталась помешать победе Байдена на президентских выборах и хотела помочь Дональду Трампу остаться в кресле главы государства. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала новые антироссийские санкции на основе этих разведданных. В посольстве РФ в Вашингтоне назвали доклад очередным набором безосновательных обвинений в адрес нашей страны.