Псаки: США планируют новые санкции против России

Решение о введении новых антироссийских санкций примет президент США Джо Байден. Точная дата новых ограничений пока не принята. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Она пояснила, что речь идет о новых рестрикциях за взлом программного обеспечения SolarWinds, «наградах» за «головы американских солдат в Афганистане и новые обвинения о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

«Мы проведем рассмотрение всех дел до конца и затем, президент оставляет за собой право принять решение ответить так и тогда, когда он сочтет нужным», — заявила Псаки.

Во вторник, 16 марта, разведка США выпустила доклад, в котором обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы США. В тексте говорится, что Москва планировала добиться переизбрания Дональда Трампа на второй срок и помешать Джо Байдену одержать победу, путем разжигания розни в среди жителей США. По словам автора доклада, за этим стояла группа «российских правительственных организаций».

Подобные действия в тексте документа названы иностранным вмешательством, за которое должны последовать новые санкции, подготовленные министром финансов, госсекретарем, генеральным прокурором и министром внутренних дел.

Выборы президента США прошли 3 ноября. По результатам подсчета голосов членов коллегиии выборщиков победу одержал Джо Байден с результатом 306 против 232 у Дональда Трампа. Ушедший с поста американского лидера республиканец неоднократно говорил о том, что «выборы украли демократы».

Официальный Вашингтон неоднократно обвинял Россию во «вмешательстве» в процесс голосования. Москва каждый раз опровергала все нападки.

История со взломом программного обеспечения SolarWinds началась в декабре 2020 года, когда агентство по кибербезопасности США заявило о раскрытии крупнейшей хакерской атаки на ряд министерств и ведомств США. Министр юстиции и госсекретарь тут же обвинили Россию. В ответ Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предлагал США вместе вести борьбу с киберугрозами, но ответа так и не получил.

Информация, что российская военная разведка в Афганистане платила боевикам движения Талибан* за нападения на военных коалиции, возглавляемой в США появилась в газете The New York Times со ссылкой на источники.

В ответ президент Дональд Трамп назвал этот материал «очередной заказухой». Тогда же он сравнил это с недоказанными обвинениями России о вмешательстве в президентские выборы.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация