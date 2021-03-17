Посольство РФ ответило на обвинения США о вмешательстве в выборы

Российское посольство в Вашингтоне заявило, что обвинения разведки США во вмешательстве в президентские выборы 2020 года безосновательны. Такие заявления не способствуют улучшению отношений между двумя странами.

«Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы», — сказано в заявлении российского диппредставительства в Facebook.

Посольство подчеркнуло, что выводы о том, что РФ проводила «операции влияния» в США, «подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности». Никаких конкретных фактов и доказательств в докладе нет приведены.

Дипломаты заметили, что очередные обвинения американских властей в адрес России не способствуют нормализации отношений между странами.

На днях рассекретили доклад разведки США. В нем говорится о том, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена на выборах-2020 и хотела помочь Дональду Трампу удержаться в кресле главы Белого дома. Среди тех, кто якобы тоже делал попытки повлиять на итоги оказались Куба, Иран и «Хезболла. В документе также говорится о том, что против Москвы готовятся новые санкции.

Американцы выбрали президента 3 ноября 2020 года. Победу одержал Джо Байден. Он получил 306 голосов выборщиков, тогда как бывший американский лидер Дональд Трамп 232.