Избранный, по предварительным данным, президент США Джо Байден представил новых членов своей администрации. В команду вошла Сьюзан Райс, она будет отвечать за внутреннюю политику.

Байден уже назвал кандидатов практически на все ключевые посты в своей команде, вакантным пока остается место генерального прокурора. Церемония представления кандидатов транслируется в эфире местных телеканалов, пишет РИА «Новости».

Среди представленных кандидатов — министр сельского хозяйства Тим Вилсак, он уже занимал этот пост при бывшем президенте Бараке Обаме, Денис МакДона станет министром по делам ветеранов. МакДона также работал при Обаме, он был главой аппарата Белого дома. Бывший советник по национальной безопасности Обамы и бывший постпред США при ООН Сьюзан Райс тоже вошла в команду Байдена — она станет президентским советником по внутренней политике.

Как отметил Байден, хотя среди его назначенцев «известные лица, некоторые из них предстанут в новой роли».

В команде демократа из относительно новых лиц можно выделить Марсию Фадж, конгрессвумен, которая станет главой министерства жилищного строительства и городского развития, и Кэтрин Тай, она станет первой американкой азиатского происхождения, на месте Торгового представителя США.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп пока так и не признал результаты голосования. По его мнению, место имели массовые фальсификации со стороны демократической партии. Он пытается обжаловать результаты через суды, куда подает иски. Сын демократа Джо Байдена — Хантер Байден — попал под налоговую проверку. Расследование начала прокуратура штата Делавэр. Оно касается уплаты налогов со сделок с китайскими партнерами.

А журнал Time объявил «Человеком года — 2020» Джо Байдена и Камалу Харрис, которая станет вице-президентом в его администрации. В Сети выбор издания не оценили. Пользователи Twitter уверены, что это звание следовало отдать врачам, которые борются с COVID-19.