Байден и Харрис превыше врачей. Журнал Time разнесли за выбор «Человека года»

Журнал Time объявил «Человека года — 2020». Звание досталось избранному президенту США Джо Байдену и Камале Харрис. Она станет вице-президентом в его администрации. В Сети выбор издания не оценили. Пользователи Twitter уверены, что это звание следовало отдать врачам, которые борются с COVID-19.

Обоих политиков поместили на обложку журнала. В издании отметили, что каждый глава Штатов, начиная с Франклина Рузвельта, получал звание «Человек года». Однако его никогда еще не присваивали вице-президенту.

«За изменение американской истории, за демонстрацию того, что сила сопереживания превосходит ярость разделения, за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире, Джо Байден и Камала Харрис были названы Time „Человеком года“», — подчеркнули в издании.

При этом ранее Time опубликовал шорт-лист кандидатов на звание «Человек года». Кроме избранного главы США, в него вошли действующий президент Штатов Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также активные сторонники расовой справедливости. Стоит отметить, что Харрис в перечень не выходила.

Реакция на выбор «Человека года»

В Сети выбор Time не оценили. Известный политолог и президент центра Eurasia Group Айан Бреммер еще до того как узнал результаты выбора издания, отметил в Twitter, что звание «Человек года» заслужили врачи, борющиеся с коронавирусом. После новостей о Байдене и Харрис в Сети подобные мысли стали распространяться еще более активно.

«Почему мы все равно награждаем президентов премией „Человек года“? А как насчет людей, которые на самом деле делают что-то хорошее, таких как медицинские работники, учителя, или кого-то, кто внес свой вклад в прекращение пандемии, не демократы и республиканцы, которые лишь спорили?» — заявил пользователь Quasar.

«Врачи, медсестры и неотложка провели весь год в борьбе с самой ужасной пандемией века. А вы награждаете человека, который весь год прятался в подвале и женщину, настолько непопулярную, что она даже не прошла праймериз», — написал Грей Конноли.

«„Байден-Харрис“ в качестве „Человека года“ — самый сумасшедший газлайтинг, который я когда-либо видел. <…> Это странно. Другие президенты не поделились званием „Человек года“ со своими вице-президентами», — написал Boomieleaks.

«Напомните мне пожалуйста, чем конкретно они это заслужили? Это какая-то шутка», — написал Майк Яданза.

В прошлом году «Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг — 16-летняя шведская школьница, прославившаяся на весь мир после выступления со своей речью на саммите ООН. Тогда девочка обвинила политиков в том, что они отняли детство у целого поколения, переложив на молодежь решение проблем изменения климата. После этого цитаты Тунберг стали мемами, а саму активистку выдвинули на Нобелевскую премию мира.