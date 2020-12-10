Налоговое расследование начали против сына Байдена в США

Сын демократа Джо Байдена — Хантер Байден — попал под налоговую проверку. Расследование начала прокуратура штата Делавэр. Оно касается уплаты налогов со сделок с китайскими партнерами.

«Вчера я впервые узнал, что прокуратура США в Делавэре сообщила моему юристу о расследовании моих налоговых дел. Я очень серьезно отношусь к этому вопросу и уверен, что профессиональный и объективный анализ этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом», — сказано в заявлении Байдена.

Сын кандидата в президенты отметил, что прибегал к помощи профессиональных налоговых консультантов. Сообщение о расследовании он получил 8 декабря. Следователей интересуют сделки Байдена с китайскими партнерами, пишет The Associated Press со ссылкой на источники. По информации агентства, изучать дела Байдена-младшего начали еще в 2018 году. Тогда его отец еще не выдвигался кандидатом в президенты США.

Как уточнили источники CNN, прокуратуру интересует соблюдение законов о налогах и отмывании денег. Бизнесмен вел свои дела в других странах и преимущественно в Китае. Минюст ранее потребовал приостановить расследование, чтобы оно не повлияло на проведение выборов.