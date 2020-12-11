Байден и Харрис стали «Человеком года» по версии Time

Выигравший, по предварительным данным, выборы президента США Джо Байден стал «Человеком года-2020» по версии журнала Time. Также этот звание получила и его будущий вице-президент Камала Харрис.

Имена Байдена и Харрис в специальном видеообращении журнала Time назвал певец Брюс Спрингстин. Этот ролик появился в Twitter-аккаунте издания.

Спрингстин в видео напомнил, что 2020 год изменил ход истории. Человечество переживает кризис в сфере здравоохранения. Речь идет о пандемии коронавируса. Также весь год на повестке дня были такие понятия, как «справедливость» и «равенство». Голоса многих американцев были услышаны, они вершили историю на долгие годы вперед.

"В 2020 году «Человеком года» по версии Time стали избранный президент Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис», — сказал Спрингстин.

Также на звание «Человека года-2020» претендовали действующий американский президент Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, а также «Движение за расовую справедливость». Оно началось в Штатах после гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

«Человеком года-2019» по версии журнала стала шведская экоактивистка Грета Тунберг.