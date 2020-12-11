Байден и Харрис стали «Человеком года» по версии Time
Имена Байдена и Харрис в специальном видеообращении журнала Time назвал певец Брюс Спрингстин. Этот ролик появился в Twitter-аккаунте издания.
Спрингстин в видео напомнил, что 2020 год изменил ход истории. Человечество переживает кризис в сфере здравоохранения. Речь идет о пандемии коронавируса. Также весь год на повестке дня были такие понятия, как «справедливость» и «равенство». Голоса многих американцев были услышаны, они вершили историю на долгие годы вперед.
"В 2020 году «Человеком года» по версии Time стали избранный президент Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис», — сказал Спрингстин.
Также на звание «Человека года-2020» претендовали действующий американский президент Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, а также «Движение за расовую справедливость». Оно началось в Штатах после гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
«Человеком года-2019» по версии журнала стала шведская экоактивистка Грета Тунберг.