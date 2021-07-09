Байден пообещал ответить России за приписываемые ей кибератаки

Президент США Джо Байден заявил, что настроен оптимистично после беседы по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что разговор прошел хорошо. С таким заявлением он выступил перед журналистами. Трансляция доступна на странице Белого дома в Twitter.

Вопрос о том как прошел телефонный разговор с президентом России Байдену задали, когда он уже уходил.

«Я очень ясно дал ему понять, что США ожидают, что когда деятельность с помощью вирусов-вымогателей идет с их территории, даже если она не спонсируется государством, мы ожидаем от них действий», — рассказал Байден.

Он подчеркнул, что между Россией и США наладились способы коммуникации. Руководство двух держав могут общаться друг с другом по поводу взаимоотношений и ситуаций, когда происходящее в одной стране затрагивает другую.

«Разговор прошел хорошо, я настроен оптимистично», — подытожил он. На второй вопрос журналиста, осталось ли в силе обещание подготовить ответ России за предполагаемые кибератаки на инфраструктуру США Байден коротко ответил: «Да».

В пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена заявили, что правительство США не обращалась за помощью по вопросам кибербезопасности.

Там напомнили, что на встрече в Женеве президент России отметил важность совместной работы по этому вопросу и пресечению любых криминальных выходок в информационном и виртуальном пространстве.

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошли вечером в пятницу, 9 июля. Среди тем, которые обсудили главы двух держав стала ситуация в Сирии и итоги двустороннего саммита. Байден поднял тему о кибератаках, в которых подозревают российских хакеров. Он призвал Путина пресечь их деятельность.