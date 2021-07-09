Путин и Байден обсудили хакеров и работу по итогам саммита

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в Белом доме.

Главы государств высоко оценили работу команд двух стран по Сирии после саммита РФ и США.

В беседе с Путиным американский лидер поднял проблему продолжающихся кибератак с использованием программ-вымогателей. Они затронули США и другие страны.

Байден заявил о необходимости для российской стороны принять меры по пресечению деятельности хакеров, действующих на территории РФ. Соединенные Штаты намерены продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей.

Американские власти готовы предпринять все необходимые меры, чтобы защитить «свой народ и критически важную инфраструктуру перед лицом этого непрекращающегося вызова».

В Кремле факт переговоров подтвердили.

Россия и США периодически обсуждают тему кибербезопасности, в том числе и на высоком уровне.

Американскую IT-компанию Kaseya в начале июля атаковал вирус-вымогатель. По мнению специалистов, за случившимся стоит группировка российских хакеров.