Путин и Байден обсудили хакеров и работу по итогам саммита
Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в Белом доме.
Главы государств высоко оценили работу команд двух стран по Сирии после саммита РФ и США.
В беседе с Путиным американский лидер поднял проблему продолжающихся кибератак с использованием программ-вымогателей. Они затронули США и другие страны.
Байден заявил о необходимости для российской стороны принять меры по пресечению деятельности хакеров, действующих на территории РФ. Соединенные Штаты намерены продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей.
Американские власти готовы предпринять все необходимые меры, чтобы защитить «свой народ и критически важную инфраструктуру перед лицом этого непрекращающегося вызова».
В Кремле факт переговоров подтвердили.
Россия и США периодически обсуждают тему кибербезопасности, в том числе и на высоком уровне.
Американскую IT-компанию Kaseya в начале июля атаковал вирус-вымогатель. По мнению специалистов, за случившимся стоит группировка российских хакеров.