За прошедший месяц Россия не получала обращений от США по вопросам кибербезопасности. Об этом российский лидер Владимир Путин сказал американскому коллеге Джо Байдену.

«В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», — сообщила пресс-служба Кремля.

При этом глава государства подчеркнул, что совместная работа России и США в сфере кибербезопасности должна быть постоянной, профессиональной и не иметь политизированный характер.

«Лидерами подчеркнута необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов», — отметили в Кремле.

Президенты России и США 9 июля провели телефонные переговоры. Байден затронул тему продолжающихся кибератак с использованием программ-вымогателей. Он заявил, что российской стороне необходимо пресекать деятельность хакеров, работающих на территории страны. Также во время разговора стороны высоко оценили действия специалистов двух стран по Сирии после двустороннего саммита.