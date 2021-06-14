Путин отмел обвинения в причастности России к кибератакам на США

Президент России Владимир Путин назвал обвинения России в причастности к кибератакам против США фарсом. Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

Путин назвал необоснованными обвинения в том, что российские хакеры или сама страна могут быть как-то причастны к кибератакам на Соединенные Штаты.

«Нас обвиняют во всем: вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и тому подобное. И ни разу. Ни разу! Ни разу они не потрудились представить какие-либо доказательства», — сказал Путин.

Президент напомнил, что Россия неоднократно призывала США объединить усилия в борьбе с киберпреступностью. Путин выразил надежду, что страны смогут наладить сотрудничество в этой сфере.

В Белом доме ранее сообщили, что на предстоящем саммите России и США американская сторона готова обсуждать тему кибератак, в том числе на компанию Colonial Pipeline.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня. Американский лидер ранее признавался, что не уверен, получится ли в ходе саммита достичь договоренностей по кибербезопасности.