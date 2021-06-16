Байден покинул виллу Ла Гранж и показал большой палец

Американский президент Джо Байден покинул виллу Ла Гранж в Женеве, где в среду состоялись его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА «Новости».

Покидая место переговоров, Байден показал журналистам поднятый вверх большой палец. После этого он сел в свой лимузин.

Переговоры Путина и Байдена продолжались около 3,5 часа. Их встреча началась на вилле Ла Гранж около 14:30. Сначала лидеры пообщались в узком составе, это заняло около двух часов. Затем состоялись переговоры в расширенном составе — при участии делегаций. Они состояли из двух частей и завершились около 18:05.

По итогам переговоров Путин и Байден не будут давать совместную конференцию. Они выступят перед журналистами по отдельности.

Перед началом встречи Путин и Байден пожали друг другу руки. В начале общения президент РФ обменялся с коллегой шуткой.

Психолог Татьяна Черепанова ранее в беседе с «360» отметила, что поза Байдена на переговорах с Путиным свидетельствовала о его неуверенности и страхе.