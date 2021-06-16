«Неуверенность и страх». Поза Байдена на встрече с Путиным выдала его напряжение

На встрече в Женеве российский лидер Владимир Путин расставил ноги и положил руки на подлокотники, а американский президент Джо Байден скрестил руки и ноги. Психолог Татьяна Черепанова рассказала «360», что поза Байдена может свидетельствовать о его неуверенности.

Если человек скрещивает руки и ноги, это может означать, что ему холодно. Но в случае с Байденом это скорее говорит о том, что он защищается, чувствует угрозу и опасность в общении с человеком.

«Это также свидетельствует о неуверенности и страхе перед оппонентом. Он закрывается, чтобы чувствовать себя в безопасности. Плюс эта поза свидетельствует о том, что человек пытается держать ситуацию под контролем. А контроль — это всегда состояние напряжения», — рассказала специалист.

Поза Путина на переговорах говорит о его открытости и уверенности в себе.

«У него нет страха перед оппонентом и он готов к диалогу», — объяснила психолог.

Байден сидел на встрече так, будто ожидал какой-то угрозы от Путина.

«Такое бывает в начале разговора, когда люди напряжены, потому что они не знают, как пойдет разговор. А потом, со временем, когда человек понимает, что ему безопасно, он может раскрыться и расслабиться и точно так же развернуться уже в ходе беседы», — рассказала Черепанова.

Путин и Байден между тем завершили первую часть переговоров, которые прошли в узком составе. Лидеры России и США в среду встретились на женевской вилле Ла Гранж.

Когда журналисты спросили Байдена, доверяет ли он Путину, то американский президент кивнул.