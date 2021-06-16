Путин начал переговоры с Байденом с шутки

Российский лидер Владимир Путин обменялся шуткой с американским президентом Джо Байденом в начале их встречи на вилле Ла Гранж. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путин и Байден начали встречу с переговоров в узком формате при участии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Когда журналистов начали выводить из зала, Путин, улыбаясь, что-то сказал Байдену. После этого оба президента рассмеялись. Что именно Путин сказал Байдену, не уточняется.

Лидеры России и США начали переговоры в библиотеке женевской усадьбы. На столике между ними поставили небольшой букет белых цветов.

Саммит будет состоять из трех частей. Переговоры займут около пяти часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не исключил принятия документов по итогам саммита.

Ранее появилось видео с кадрами, на которых Путин и Байден обменялись рукопожатиями.

Глава российского государства в начале встречи поблагодарил Байдена за то, что он проявил инициативу к их встрече. Президент США в ответ заявил, что их встреча лицом к лицу будет полезной.