Мир 18 мая 2023, 20:56 Байден по ошибке назвал премьера Японии Кисиду президентом Президент США Байден оговорился и назвал премьера Японии Кисиду президентом РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден во время визита в Хиросиму оговорился и назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду президентом, сообщили «Известия». Переводчица на местном телевидении не стала переводить фразу, потому что такой фразы в этой стране не существует.

Байден прибыл в Японию в преддверии саммита G7.

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«Господин президент, рад видеть вас снова и находиться в вашем родном городе», — обратился он к Фумио Кисиде.

Работавшая на трансляции переводчица не стала переводить фразу на японский. Страна примет саммит G7, который пройдет с 19 по 21 мая 2023 года. По данным западных СМИ, лидеры государств «Большой семерки» обсудят разработку новых антироссийских санкций. Их могут направить на «обход» уже введенных ограничений.

Ранее власти США сообщали, что Джо Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы в 1945 году. Там уточнили, что формат мероприятия не предусматривает «двусторонних моментов». Бывший врач Белого дома Ронни Джексон назвал состояние здоровья американского лидера угрозой для безопасности Штатов.