Мир 15 мая 2023, 08:22 Страны G7 усилят санкции против России — СМИ Reuters: лидеры G7 объявят о расширении энергетических и экспортных санкций против РФ

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Лидеры стран G7 на саммите в Японии намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Новые рестрикции затронут энергетический сектор, а также экспорт в РФ товаров, которые могли бы принести пользу российской армии. О какой именно продукции идет речь, в статье не указано. Новые меры направят на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран». Американские чиновники ожидают объявления «семерки» об изменении правил экспорта в Россию. США хотят, чтобы новый принцип соблюдался хотя бы в отношении тех поставок, которые наиболее важны для оборонного потенциала РФ.

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По данным газеты Financial Times, страны Европейского союза и «Большой семерки» также намерены запретить возобновление поставок трубопроводного газа из России. Ожидается, что решение примут во время предстоящего саммита G7 в Японии.

Китай ранее обвинил страны G7 в нарушении м еждународных пр авил. По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, США используют для достижения своих целей дипломатическое давление, экономическое принуждение и военное вмешательство. Дипломат призвал страны «Большой семерки» и их союзников прекратить «использовать знамя международных правил в угоду собственной гегемонии и корыстных целей».