17 мая 2023, 23:49
Байден не станет извиняться за бомбардировку Хиросимы — Белый дом
Советник Салливан: Байден на G7 не станет извиняться за бомбардировку Хиросимы
Президент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме не станет извиняться за бомбардировку города в 1945 году. Такое заявление сделала советник по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга на борту самолета главы администрации. Его процитировал ТАСС.
«Президент не будет делать заявлений, он будет участвовать в мероприятиях с другими лидерами G7. С его точки зрения, это не двусторонний момент», — заявил советник.
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Байден вместе с другими лидерами примет участие в возложении цветов, отметил Салливан. Группа лидеров G7 отдаст дань уважения истории и премьер-министру Японии Фумио Кисиде, который родом из Хиросимы.
В этом году Япония председательствует в «Большой семерке», саммит пройдет с 19 по 21 мая.
Американская авиация сбросила атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года, а спустя три дня бомбардировке подвергся другой японский город — Нагасаки. Погибшими и пропавшими без вести числятся 210 тысяч японцев.
Белый дом в США
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Джо Байден
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