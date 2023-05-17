Мир 17 мая 2023, 23:49 Байден не станет извиняться за бомбардировку Хиросимы — Белый дом Советник Салливан: Байден на G7 не станет извиняться за бомбардировку Хиросимы Freepik

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Президент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме не станет извиняться за бомбардировку города в 1945 году. Такое заявление сделала советник по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга на борту самолета главы администрации. Его процитировал ТАСС.

«Президент не будет делать заявлений, он будет участвовать в мероприятиях с другими лидерами G7. С его точки зрения, это не двусторонний момент», — заявил советник.

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Байден вместе с другими лидерами примет участие в возложении цветов, отметил Салливан. Группа лидеров G7 отдаст дань уважения истории и премьер-министру Японии Фумио Кисиде, который родом из Хиросимы.

В этом году Япония председательствует в «Большой семерке», саммит пройдет с 19 по 21 мая.

Американская авиация сбросила атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года, а спустя три дня бомбардировке подвергся другой японский город — Нагасаки. Погибшими и пропавшими без вести числятся 210 тысяч японцев.