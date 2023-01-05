Мир 05 января 2023, 23:07 Байден отреагировал на предложение Путина о прекращении огня Президент США Байден назвал предложение Путина о прекращении огня желанием передышки РИА «Новости»

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Глава Белого дома Джо Байден назвал предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня в зоне спецоперации на Рождество попыткой получить передышку («to find some oxygen»). Мнение американского лидера опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин <…> Я думаю, он пытается получить немного кислорода», — сказал Байден в ходе своего выступления.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это предложение поддержал российский лидер. Путин поручил главе Минобороны России Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

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Идею прекращения огня между Россией и Украиной в Рождество одобрил генсек ООН Антониу Гутерриш. Его официальный представитель Стефан Дюжаррик отметил, что, по словам генерального секретаря организации, Рождество является священным периодом для россиян и украинцев.

На Украине же предложение о временном прекращении огня раскритиковали.