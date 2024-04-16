Мир 16 апреля 2024, 07:35 Байден отказался публично отвечать на вопросы в рамках дела об импичменте СNN: Байден отказался давать показания по делу об импичменте в сенате США Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

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Президент США Джо Байден не придет на слушания по импичменту, инициированному республиканцами. Специальный советник Рихард Заубер заявил об этом председателю надзорного органа палаты представителей Джеймсу Комеру, сообщил телеканал CNN.

«Ваше расследование по импичменту завершено. Мы отклоняем ваше приглашение президента Байдена дать показания», — ответил он.

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Рихард Заубер сказал, что Джо Байден не сделал ничего плохого. Советник президента обвинил Джеймса Комера в выдвижении ложных и необоснованных обвинений. В ответ конгрессмен заявил, что президент отказался публично ответить на прямые вопросы из приглашения.

Члены Республиканской партии потребовали провести расследование из-за бизнес-махинаций сына президента, Хантера Байдена. По информации телеканала, дело застопорилось, потому что конгрессмены не нашли доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена и не набрали необходимого для импичмента количества голосов.

Джо Байден и его жена Джилл отчитались о доходах в 2023 году. Они заработали на 40 тысяч долларов больше, чем год назад.