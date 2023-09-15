Мир 15 сентября 2023, 18:03 Байден-младший стал разменной монетой. Дни старшего на исходе Американист Ордуханян: Джо Байдена сливают за счет его сына Хантера РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские власти неожиданно взялись за Байдена-младшего. Ничего удивительного, ведь с его помощью хотят наконец-то убрать папу-президента. Сыну ничего не грозит: его помилуют, как только действующий президент США уйдет с важного поста. А мнение простых людей, как и прежде, не слишком волнует политических воротил.

Младший Байден попался на лжи

Хантеру Байдену предъявили уголовные обвинения. Прокуроры окружного суда штата Делавэр заявили, что в 2018 году сын президента США при оформлении лицензии на огнестрельное оружие и покупке револьвера Colt Cobra заверил, будто не употребляет наркотики.

Реклама

Однако сам Байден-младший признавался, что в этот период был наркоманом и активно употреблял запрещенные вещества. Теперь ему грозит до 10 лет заключения и штраф в 250 тысяч долларов. Кроме того, на 53-летнем Хантере «висит» неуплата налогов, которая может увеличить наказание до 25 лет тюрьмы.

Кстати, на репутации отпрыска Байдена есть еще одно пятно: его не раз уличали в слишком близкой связи с вдовой своего старшего брата, писал CNN. Это, разумеется, не наказуемо судом, зато сильно порицаемо обществом.

Республиканцы требуют от Байдена ответа

Дела сына отражаются на отце: спикер палаты представителей от Республиканской партии Кевин Маккарти поручил начать расследование против президента. Тот уверял, что не получал прибыль от деловых операций Хантера, однако факты говорят об обратном, сообщил Consumer News and Business Channel.

Бизнесмен Вивек Рамасвами, который собирается баллотироваться в президенты от республиканцев, в соцсетях назвал обвинения Байдена-малдшего лишь дымовой завесой и фиговым листком, скрывающими реальные преступления.

Республиканец потребовал расследовать «продажу внешней политики США семьей президента Байдена ради своей финансовой выгоды» и подчеркнул, что политиков нужно удерживать от использования страны в личных целях.

Байдена отодвигают от власти

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с «360» пояснил: уголовное дело против Хантера Байдена — сигнал того, что президента США «сливают». Ему дают возможность уйти с поста, что называется, по семейным обстоятельствам.

«Ведь не просто так три года молчали-молчали, а тут вдруг выпалили. Это целенаправленные действия против Джо Байдена — старик уже просто ходячее позорище», — подчеркнул Ордуханян.

Сейчас, по словам американиста, к уходу Байдена «по медицинским показателям» готовятся вице-президент Камала Харрис, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и бывшая первая леди США Мишель Обама. Эта тройка будет разыгрывать карты власти.

Если президент уйдет до выборов, Харрис займет его место и будет выбирать вице-президента между Ньюсом и Обамой. Если же Байден доживет до выборов, то тогда будет битва и, возможно, Ньюсон станет президентом. Но глобалисты ребята шустрые, с выдумкой — могут оставить и женский тандем: Харрис и Обаму. Рафаэль Ордуханян

Мнение простых американцев никого не волнует

Если старшего Байдена смогут отодвинуть, то и дело младшего спустят на тормозах, заверил американист. Есть лазейка — условный срок, если суд примет его якобы искреннее раскаяние. Хотя по правилам у президентского сына не должно быть шансов избежать тюрьмы. Но кто будет им следовать?

«Конечно, будет какой-то сговор, сделка между республиканцами и демократами. Кстати, правом помилования обладает абсолютно любой президент. Вот 42-й президент США Билл Клинтон, когда уходил со своей должности, помиловал террористов, которые убивали людей», — напомнил Ордуханян.

Так и Байден поступит со своим сыном перед уходом, заверил собеседник «360». Либо младшего Байдена помилует Камала Харрис, если она станет президентом.

При вступлении в должность американского лидера Джеральд Форд, тоже бывший до того вице-президентом, первым своим указом помиловал Ричарда Никсона.

Думающих, знающих, читающих американцев не так много. По официальной статистике, 40 миллионов жителей США не умеют читать и писать. Кроме того, при таком плотном контроле информационного пространства мнение простых американцев до тех пор, пока цены на бензин не подскочат до 10 долларов за галлон, никого не интересует. Рафаэль Ордуханян

И так дела обстоят не только в Штатах: сила информационного натиска Запада отзывается во многих странах, подчеркнул американист. Достаточно вспомнить, что сегодня 40% молодых японцев убеждены, будто ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил Советский Союз.

«Что им подадут, то и съедят, что скажут, то и будут делать. Это общество тотального контроля. Это большой сердечный привет господину Джорджу Оруэллу и его роману-антиутопии „1984“», — подытожил Ордуханян.