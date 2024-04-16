Мир 16 апреля 2024, 06:15 Доход семьи Байдена увеличился на 40 тысяч долларов Белый дом опубликовал декларацию о доходах Байдена за 2023 год Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден заработали почти 620 тысяч долларов в 2023 году, уплатив 146,6 тысячи долларов налогов. Их доход по сравнению с предыдущим годом увеличился примерно на 40 тысяч долларов. Декларацию опубликовали на сайте Белого дома.

Чета заработала 619 976 долларов. Это на 40 462 долларов больше, чем год назад, когда доход семьи американского лидера составил 579 514 долларов. Джо и Джилл Байдены уплатили 146 629 долларов федерального подоходного налога по ставке 23,7%.

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Они потратили на благотворительность 20 477 долларов, передав их 17 различным организациям. В числе получателей фонд имени покойного сына Бо Байдена, программа помощи жертвам трагедий (TAPS) и фонд Национального братского полицейского ордена.

Экономика США стабилизировалась, заявил Джо Байден на оглашении послания конгрессу. Он утверждал, что к моменту его вступления в должность она находилась на грани.