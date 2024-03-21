Мир 21 марта 2024, 09:16 Байдена решили допросить в рамках расследования по импичменту Республиканцы планируют допросить Байдена в рамках расследования по импичменту Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Президента США Джо Байдена пригласят для дачи показаний в рамках расследования комиссии по импичменту. Об этом сообщил сайт Axios.

Главу Белого дома пригласит председатель комитета по надзору Палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Джеймс Комер.

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«В ближайшие дни я приглашу президента Байдена в комитет по надзору, чтобы он дал показания», — отметил он.

По словам Комера, американцы сами смогут оценить честность главы Белого дома и его «пригодность для должности», на которой он сейчас находится.

Республиканцы несколько месяцев расследуют дело по импичменту. В основном оно касается деловых сделок членов семьи Байденов. Сам глава Белого дома заявил, что расследование по делу об импичменте — «безосновательный трюк». Он обвинил представителей Республиканской партии в том, что они работают не в интересах Соединенных Штатов.

Накануне в конгрессе прошло слушание по делу об импичменте. Демократ Джаред Московиц пришел на мероприятие в маске президента Владимира Путина.