Мир 27 мая 2023, 07:28 Байден негативно отнесся к отправке российского ядерного оружия в Белоруссию Байден заявил о негативном отношении к перемещению ядерного оружия из РФ в Белоруссию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден заявил, что негативно относится к перемещению российского ядерного оружия на территорию Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС.

Байден счел чрезвычайно негативной свою реакция на перемещение ядерного арсенала.

Реклама

В четверг, 25 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии.

Ранее министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин поставили подписи под документами, который регламентирует порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

Посольство России раскритиковало реакцию США на перемещение ядерного оружия. В диппредставительстве подчеркнули, что Россия и Белоруссия на фоне развязанной против них со стороны США гибридной войны имеют право обеспечивать свою безопасность.