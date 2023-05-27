27 мая 2023, 07:28
Байден негативно отнесся к отправке российского ядерного оружия в Белоруссию
Байден заявил о негативном отношении к перемещению ядерного оружия из РФ в Белоруссию
Президент США Джо Байден заявил, что негативно относится к перемещению российского ядерного оружия на территорию Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС.
Байден счел чрезвычайно негативной свою реакция на перемещение ядерного арсенала.
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В четверг, 25 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии.
Ранее министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин поставили подписи под документами, который регламентирует порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.
Посольство России раскритиковало реакцию США на перемещение ядерного оружия. В диппредставительстве подчеркнули, что Россия и Белоруссия на фоне развязанной против них со стороны США гибридной войны имеют право обеспечивать свою безопасность.
Ядерное оружие
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Белоруссия
Джо Байден
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